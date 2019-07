Zeit oder Energie sparen

Der neue Klarlack Lesonal 2K Ultra Air Clear bietet zwei Wege zu mehr Geschwindigkeit und Effizienz: schnelle Lufttrocknung in 45 Minuten oder die Ofentrocknung bei 60 °C. Der Lackierer kann frei entscheiden zwischen den verschiedenen Trocknungsverfahren – je nach Reparaturgröße und erforderlichem Prozessablauf. Nicht immer ist die Prozessgeschwindigkeit entscheidend, sondern oftmals bringt mehr Flexibilität den benötigten Vorteil. Lesonal 2K Ultra Air Clear ist ein innovativer Klarlack, der beides in einem Produkt kombiniert. Mit einer schnellen Lufttrocknung von nur 45 Minuten können Aufträge energiesparend und wirtschaftlich bearbeitet werden. Zudem kann mit der kurzen Ofentrocknung von 5 bis 10 Minuten bei 60 °C bei Bedarf schnell und flexibel reagiert werden. Rolf Glinka-Walter, Product Support AkzoNobel VR DACH, betont diesen Vorteil: „Mit einer echten Wahl zwischen Einsparen von Energiekosten oder Steigern des Durchlaufs, und das ohne Kompromisse in Sachen Oberflächenqualität, liefert Lesonal 2K Ultra Air Clear einzigartige Flexibilität.“ Durch das einfache Mischungsverhältnis von 1:1 ist ein zuverlässiger Verarbeitungsprozess gesichert. Direkte Polier- und Montierbarkeit nach der Abkühlzeit spart zusätzlich Zeit.

