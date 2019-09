Wunderwaffe im Spot-Repair-Bereich

Speziell für die Behebung von Kleinstschäden (Spot-Repair) hat Anest Iwata die Präzisionslackierpistole LPH-80 entwickelt, die in der Praxis mit ihrer kontinuierlichen und zuverlässigen Leistung überzeugt. Mit dieser Profi-Lackierpistole gelingt die Kleinstschadenreparatur höchst effektiv und einfach. Die LPH-80 eignet sich besonders für kleine Reparaturlackierungen bei Schadengrößen bis zu einer Größe von ca. 3.5 cm, partielle Ausbesserungsarbeiten und zum Spotten schwer zugänglicher Stellen. Sie arbeitet mit dem LVLP- (Low Volume, Low Pressure-) Niederdruckverfahren, zu Deutsch „niedriges Luftvolumen, niedriger Druck“. Das Lackmaterial wird hierbei nebelreduziert mit einem niedrigen Düsen- innendruck und einem niedrigen Luftverbrauch

außerordentlich fein und gleichmäßig zerstäubt. Die Overspraybildung ist sehr gering. Dadurch umgeht der Anwender auch bei empfindlichen Farbtönen die Gefahr der „Versandung“ in den Auslaufzonen. Die LPH-80 wird vorrangig mit einer 1,2-er Düse eingesetzt und bietet folgende Optionen: Bei 1,0 bar Spritzdruck und offenem Flachstrahl werden kleinere Flächen und Übergänge lackiert, für Kleinst- und Mikroschäden wird der Spritzdruck auf 0,3 bis 0,5 bar reduziert und es wird mit einem Rundstrahl gearbeitet. Die LPH-80 feierte im Jahr 2016 ihr 10-jähriges Jubiläum und hat sich in den vergangenen Jahren im rauen Lackiereralltag hervorragend bewährt.

28. September 2019

