Lokale Werkstatthelden

Die Werkstatt-Heroes Herby, Robby und Esy sorgen in vielen AUTOteam plus-, autoPRO- und AUTOFIT-Werkstätten Deutschlands u. a. als Bewegtbildformat für Aufmerksamkeit. WM SE hat die Kampagne ins Leben gerufen. Den Inhabenden freier Kfz-Werkstätten soll vor allem durch eine starke Social-Media-Strategie die Möglichkeit zur zielgruppenoptimierten Kommunikation und regionalen Markenplatzierung gegeben werden. Stimmungsvoll zeigen die Heldinnen und Helden, was Deutschlands freie Kfz-Werkstätten leisten. In dem Spot „Mission Motorschaden“ repariert Hero Herby in Windeseile einen beschädigten Motor; in „Mission Inspektion“ checken die Helden und Heldinnen ein Auto mit modernster Technik auf Mängel. Schnell und präzise: Mit dem finalen Call-to-Action „DEIN LOCAL HERO“ lassen sich die Werbespots für die freien Kfz-Werkstätten mit Namen und Ort personalisieren. So beleben sie unter dem Hashtag #localwerkstattheroes facebook und Instagram. Sie laufen an Shell-Tankstellen, bei Burger King, McDonalds, Mediamarkt, Edeka und Saturn und lassen sich sogar als Kino-Werbung schalten. Auch weitere Kommunikationsmaßnahmen gehören zum Kampagnen-Konzept.

