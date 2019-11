Der französische Lackierkabinenspezialist OMIA präsentiert mit FULL REPAIR eine Lackierkabine, in der kleine und mittlere Reparaturen von der Grundierung bis zum Finish ausgeführt werden können. An einer einzigen Arbeitsstation und ohne das Fahrzeug zu bewegen. Es handelt sich um eine geschlossene, isolierte Lackierkabine, die mit einem Lüftungsaggregat ausgestattet ist, das ähnlich leistungsstark ist wie das einer klassischen Lackierkabine. Integriert ist eine multifunktionale Arbeitsstation. FULL REPAIR ist entweder „klassisch“ mit zwei Türflügeln ausgestattet, kann aber auch als Durchfahrkabine konfiguriert werden. Die entscheidenden Vorteile dieser Lösung: Produktivität, Ergonomie, Flexibilität, Vielseitigkeit, schnelle Amortisation und Reduzierung und Einhaltung der Fristen bei der Rückgabe der Fahrzeuge an die Kunden. Zielkunden für FULL REPAIR sind insbesondere Karosserie- und Lackspezialisten, aber auch Automobilhersteller, Autohäuser und Smart-Repair-Spezialisten.

Einige technische Merkmale der Lackierkabine:

Nutzbarer Kabinen-Innenraum: 7 m x 4,20 m x 2,80 m

Touchscreen-Steuerung

Sichere Steuerung

Drei Trocknungsprozesse (kurzwelliges Infrarot, UV-A, Konvektion)

Zur Ausstattung der Kabine gehört unter anderem ein eingebauter Hubtisch mit zweierlei Aufnahmearten, ein Schleifsystem mit vollautomatischer Abreinigung, ein Infrarot- und ein UV/A-Trocknungsportal sowie ein Aufbewahrungsschrank.

www.omia-lackierkabinen.de

7. November 2019

Firmenverzeichnis

Hier finden Sie mehr über: