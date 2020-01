Stabschleifer für enge Berieche

Rost und Altfarbe entfernen, Schweißnähte bearbeiten, Entgraten oder Feinschleifen an schwer zugänglichen, engen Bereichen, wie Krümmungen und Ecken, oder kleine Oberflächen sind in der Metallbearbeitung oftmals ein zeitraubendes Unterfangen. Der neue pneumatische Mini-Winkel-Stabschleifer wie auch der pneumatische Stabschleifer von Norton aus dem Hause des Schleifexperten Saint-Gobain-Abrasives machen dem Profi nun das Leben in der Werkstatt leichter: Aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit, Kompaktheit und Bedienerfreundlichkeit erfüllen die Multifunktionstalente schnell und komfortabel viele Anwendungen ohne Maschinenwechsel.

www.saint-gobain-abrasives.com

1. Januar 2020