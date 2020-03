Vielseitigkeit und Effizienz

SINNEK hat kürzlich seine neueste InnovatioN, den UHS-Lack UHS CC/1700 HIGH PERFORMACE, vorgestellt. Es handelt sich um einen vielseitigen Klarlack, der im Hinblick auf eine höhere Qualität bei Teil- oder Komplettlackierungen entwickelt wurde. Durch moderne Harze lässt sich das Produkt einfach und zügig auftragen und weist sowohl gute Verlaufseigenschaften als auch einen hohen Glanzgrad auf. Der VOC-Gehalt ist außerdem deutlich niedriger als bei konventionellen Harzen. Auch Haltbarkeit und Härte sind Aspekte, die in diesem neuen UHS-Lack verstärkt wurden. Er ist sehr beständig gegenüber mechanischen Belastungen, wie sie beispielsweise in den Waschanlagen auftreten, sowie gegen Chemikalien und UV-Strahlung. Durch die verbesserten Eigenschaften kann das Produkt auch bei extremen Temperaturen aufgetragen werden. Außerdem kann die Trocknungszeit erhöht oder reduziert werden, in Abhängigkeit von der Größe der bearbeiteten Fläche. Der Lack kann daher auch auf das gesamte Fahrzeug aufgetragen werden. So können Produktionsprozese verbessert werden, was zu einem effizienteren Arbeiten und einer höheren Wirtschaftlichkeit des Betriebes führt.

5. März 2020

