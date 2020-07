Die neuen KA.EF.-Topstützteller bieten für alle marktüblichen Exzenterschleifer einen zentralisierten Absaug-Effekt für bestmögliche Staubabsaugung. Durch das spezielle Design und die direkte Verbindung der Multiabsauglöcher mit den einzelnen Kammern wird die Absaugleistung optimiert. Zudem wird durch das neue System der „obenliegenden Staubabsaugung“ eine optimale Absaugleistung, bei verringertem Zusetzen der Löcher durch Schleifstaub, erreicht. Ebenfalls erfolgt keine Verklebung, da Stützteller und Klett in einem Fertigungsverfahren mit dem PUR-Schaum verbunden werden. Die KA.EF. -Stützteller UA sind in den drei Härtegraden weich, medium und hart lieferbar. Aufgrund der Universallochung ist der KA.EF.-Stützteller UA für alle im Markt vorhandenen Lochungen ebenso wie mit ungelochten Schleifmitteln oder Schleifnetzen einsetzbar. Passend zum KA.EF.- Stützteller UA wurde die KA.EF.-Topzwischenscheibe mit

einer anpassungsfähigen Schaumstoffzwischenschicht in

drei Härtestufen zur Schonung vom Stützteller sowie zur besseren Anpassung an die Werkstücke entwickelt.

www.kaef.eu

