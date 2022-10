Trisk und DeVilbiss kooperieren

DeVilbiss Automotive Refinishing gibt die Wiedereinführung der Marke Trisk auf dem weltweiten Markt für Autoreparaturlacke bekannt. Trisk und DeVilbiss sind eine Partnerschaft eingegangen, um eine interessante Reihe neuer Produkte auf den Markt zu bringen, die exklusiv von Carlisle Fluid Technologies, der Muttergesellschaft von DeVilbiss, angeboten werden. Die beiden Marken DeVilbiss, die 1888 gegründet wurde, und Trisk mit dem Gründungsjahr 1988, verfügen über fast einhundertsiebzig Jahre Erfahrung in der Entwicklung von hochmodernen Geräten für den Refinish-Markt. Die neuen Produkte im Rahmen dieser Partnerschaft werden unter der neuen Marke Trisk-DeVilbiss vertrieben.Die neue Partnerschaft umfasst ein neues Sortiment an Spritzpistolenreinigern, Infrarot- und UV-Härtungsgeräten. Die Forschungs- und Entwicklungsteams von DeVilbiss und Trisk entwickelten die neuesten Produkte mithilfe des Carlisle Fluid Technologies Voice of Customer-Programms. Das Programm umfasste persönliche Gespräche mit Endbenutzern und Vertriebshändlern, in denen alle wichtigen Schlüsselmerkmale und Vorteile berücksichtigt wurden. Die neue Produktpalette umfasst Tru-Clean, Tru-Cure und Tru-Cure UV-LED. Präsentiert wurden die Produkte erstmals auf der Automechanika.

