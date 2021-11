Steinschlag selbst reparieren

Ein kurzer Knall – dann ist es passiert. Die Windschutzscheibe hat einen winzigen Krater. Prinzipiell sollte man Beschädigungen an der Windschutzscheibe so schnell wie möglich beheben lassen. Denn zum einen drohen Sichtbehinderungen – vor allem bei tief stehender Sonne oder im Licht des Gegenverkehrs kann es zu störenden Reflexionen kommen. Zum anderen reißen die kleinen Krater bei längerer Weiterfahrt immer weiter auf, so dass sich Risse bilden können. Diese schränken die Stabilität der Scheibe ein. Einen Steinschlag kann man je nach Schadensausprägung auch selbst reparieren. Das presto-Sortiment bietet eine Reihe von Do-it-yourself-Angeboten für verschiedene Reparaturfälle, zum Beispiel das Scheinwerfer-Aufbereitungs-Set oder der Lack- und Acryl-Kratzer-Entferner. Neu ist ein Set, mit dem kleine Beschädigungen in der Windschutzscheibe schnell und einfach sowie kostengünstig behoben werden können.

