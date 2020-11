Spies Hecker und Cromax bieten Lack in SprayMax-Spraydosen an

Für kleinere Lackarbeiten bieten Standox, Spies Hecker und Cromax auch Produkte in SprayMax-Spraydosen an. Neben Reinigern, Primern, Füllern und Klarlacken können auch Lackqualitäten in die Spraydosen abgefüllt werden. Sämtliche Wunschfarbtöne sind verfügbar. Die Produktqualität bleibt dabei unverändert: Ob Gebinde oder Spraydose, es handelt sich um die gleichen Markenprodukte in gewohnt hoher Qualität. Der Vorteil besteht darin, dass alle Qualitäten bereits verarbeitungsfertig in der Spraydose geliefert werden und die Produkte sehr anwenderfreundlich sind. Die Spraydosen werden inzwischen in vielen Lackierbetrieben eingesetzt und punkten vor allem bei Spot- oder Micro-Repair durch Schnelligkeit und hohe Verarbeitungsqualität. Jetzt stellen Standox, Spies Hecker und Cromax praktische „Sixpacks“ aus verschiedenen, sich ergänzenden Spraydosenprodukten zusammen.

Je nach Kombination enthalten sie unterschiedliche Komponenten: Das Paket 1 mit der Bezeichnung „Kleine Helfer – großer Nutzen“ zum Beispiel enthält einen Silikonentferner, einen Reiniger, einen Plastik-Primer, einen 1K-Primer, einen Blender und einen Pistolenreiniger, die als Spraydose in keiner Lackierwerkstatt fehlen dürfen. Andere Sixpacks sind speziell für die Lackreparatur auf metallischen oder Kunststoffuntergründen abgestimmt.

www.axalta.com