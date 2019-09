Spray with Love and Peace

„Peace, Love and Music“ war vor genau 50 Jahren das Motto im „Sommer der Liebe“. Dazu tanzten und feierten Hippies mit Blumenkränzen beim legendären Woodstock. Das Musik-Festival hat in diesem Sommer „Jubiläum“ – Grund genug, diese kulturell sehr bedeutsame Zeit mit einer SATA Sonderedition zu würdigen. Die bunten Motiven der SATAjet X 5500 Hippie erinnern an diese einzigartige Bewegung. Voll funktionsfähig und für den täglichen Einsatz in der Lackierkabine geeignet. Dieses Sondermodell wird in allen verfügbaren Ausführungen und ausgewählten Düsengrößen der SATAjet X 5500 als Standard- und DIGITAL- Ausführung in HVLP- und RP-Version zur Verfügung stehen. Wie schon die Sondermodelle in den Vorjahren, ist auch diese Edition limitiert. Erhältlich ist sie im Aktionszeitraum 16.09.2019 – 31.10.2019 beim SATA-Fachhändler – nur solange der Vorrat reicht.

www.sata.com

2. September 2019