Sondermodell ganz in Schwarz

Black Mamba nennt sich eine brandneue Anest Iwata-Sonderedition. Unter dem Motto „There’s no light without darkness“ veröffentlicht Anest Iwata die streng limitierte Edition der beliebten Supernova-Serie. Die Black Mamba special Edition ist erhältlich für die Lackierpistolen-Modelle WS-400 evo (Compliant) sowie LS-400 entech (HVLP). Beide Profi-Lackierpistolen arbeiten unter Einsatz der bewährten Vorzerstäuber-Technologie mit Schlitzdüse. Die Black Mamba special Edition beeindruckt in komplett Schwarz. Sie trägt eine Black Mamba-Schlange auf dem Pistolenkörper. Sowohl die Einstellknöpfe als auch die Luftkappe weisen durch die spezielle Beschichtung eine angenehme Haptik auf. Von der Black Mamba special Edition steht nur eine äußerst begrenzte Stückzahl zur Verfügung. Geliefert wird sie in einem hochwertigen schwarzen Kunststoffkoffer inklusive PPS 2.0 UV Becher Set, PPS 2.0 Adapter Typ S-43, AFV-2 Druckregler mit Schnellkupplung, Reinigungsset inklusive Luftnippel, Poster sowie einem hochwertigen modernen Lackierpistolenständer – solange der Vorrat reicht.

www.anest-iwata.de

4. Januar 2020

