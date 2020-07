Sinnek vereinfacht Reparatur von Dreischichtern

Komplexe dreischichtige Farben wie das Soul Crystal Red 46V und Soul Red 41V von MAZDA oder das Europe Ruby Red von Ford sind der Schrecken jedes Lackierers. Sinnek hat jetzt innerhalb seiner Wasserbasislackreihe W6000 den Mischlack WS/6314 TRANSPARENT RED vorgestellt, ein innovatives Produkt, das die Reproduzierbarkeit genau dieser Farben erleichtern soll.

Dank des neuen SINNEK WS/6314 TRANSPARENT RED kann der Fachmann diese komplexen Farben im üblichen wasserbasierten Lackierverfahren der W6000-Serie reproduzieren, ohne einen getönten Klarlack auftragen zu müssen, was die übliche, jedoch fehleranfällige Methode zur Reparatur dieser Farbtöne ist. Dies ermöglicht eine Steigerung der Produktivität bei der Reparatur, durch die Einbindung in das übliche Lackiersystem ist eine Anwendung, wie Sinnek berichtet, viel schneller als bei anderen Prozessen auf dem Markt. Erwähnenswert ist auch eine Kosten- bzw. Zeitreduzierung.

Die neue Mischkomponente bietet, wie Sinnek berichtet, eine ausgezeichnete Farbanpassung und Farbfülle in einer Vielzahl von Rot-, Granat- oder Violett-Farben. Die so erzielten Beschichtungen zeichnen sich durch und Tiefe und Brillanz sowie hervorragende UV-Beständigkeit aus. So erzielte Farben eignen sich nicht nur zur Reparatur bestehender Fahrzeugfarbtöne, sondern auch zur Formulierung transparenter und intensiver Töne für neue Trends und Designeffekte.

www.sinnek.com