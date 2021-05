Schützen und Säubern: Spezial-Handreiniger jetzt zum Testen

Die Haut von Malern und Lackierern ist starken Belastungen ausgesetzt: Gefahrenstoffe während der Arbeit und die häufige Reinigung zwischendurch können die Haut schädigen. Kresto-Special ULTRA Spezialhandreiniger von SC Johnson Professional reinigt die Haut von Malern und Lackierern schonend und ist jetzt als kostenloses Muster zum Testen erhältlich.

Maler und Lackierer kommen täglich mit Farben, Lacken, Lösungsmitteln und Kunstharzen in Kontakt, die wieder abgewaschen werden müssen. Die häufige und intensive Hautreinigung schädigt die natürliche Hautbarriere, die zum Schutz gegen äußere Einflüsse dient. Dadurch können ernsthafte Hautprobleme wie Kontaktekzeme entstehen, die sogar zur Berufsunfähigkeit führen können. Die richtigen Hautschutzmaßnahmen können berufsbedingten Hauterkrankungen vorbeugen und sind für Maler und Lackierer unabdingbar.Kresto Special ULTRA ist eine Spezial-Handreinigungspaste mit mildem Lösemittel auf Esterbasis zur Entfernung hartnäckiger, haftender und aushärtender Verschmutzungen wie Alkyd- und Acrylfarben, Grundierungen, Lacke, Harze, Spachtelmasse, Klebstoffe und Lasuren. Das Spezial-Lösemittel bietet eine herausragende Reinigungswirkung und ist dabei mild zur Haut. SC Johnson Professional bietet Malern und Lackierern jetzt exklusiv kostenlose Muster von Kresto Special ULTRA in der 30 ml-Tube an, sodass sie sich selbst von der Qualität und Reinigungswirkung überzeugen können. Das Formular zur Musterbestellung gibt es – nur solange der Vorrat reicht – online unter: www.scjp.com/de-de/aktuelles/kampagnen/hautschutz-fuer-maler-lackierer.

