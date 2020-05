Saint-Gobain Abrasives mit Sicherheitsaudit

Ob beim Schruppen oder Trennen von Metallen oder Kunststoffen – schnell rotierende Trenn-, Schrupp- und Schleifscheiben stellen, auch bei professioneller Handhabung von Maschine und Werkzeug, grundsätzlich eine potenzielle Gefahrenquelle dar. Sicherheit für Mensch und Material bieten daher nur Werkzeuge, die von zertifizierten Herstellern wie etwa Saint-Gobain Abrasives zur Verfügung gestellt werden. Das Unternehmen ist Pionier und Trendsetter in den Bereichen Qualität, Umweltschutz und Sicherheit bei Schleifmitteln. Jetzt wurde Saint-Gobain Abrasives mit dem oSa-Siegel (Organization for the Safety of Abrasives) zum wiederholten Male erfolgreich rezertifiziert. Das weltweit anerkannte Zeichen für das höchste Maß an geprüfter Sicherheit wird nur an Hersteller vergeben, deren Werkzeuge zum Trennschleifen und Schleifen den allerhöchsten Sicherheitsanforderungen genügen. In dem gerade erfolgreich abgeschlossenen Audit bestätigt die oSa erneut die hohe Qualität und Sicherheit der von Saint-Gobain Abrasives produzierten Schleiflösungen.

