R-M präsentiert neue Wasserbasislackreihe Agilis

Mit AGILIS bringt R-M ein neues Wasserbasislacksystem auf den Markt. Die neue Produktreihe zeichnet sich durch den niedrigsten VOC-Gehalt und höchste Umweltfreundlichkeit aus und setzt damit neue Maßstäbe auf dem globalen Markt für Premium-Autoreparaturlacke auf Wasserbasis. Dank der hohen Produktivität sollen Lackierbetriebe ihre Leistungsfähigkeit weiter steigern können. Als innovative Antwort auf aktuelle und künftige Herausforderungen setzt R-M auf eine neue

Pigmenttechnologie. Eine einfachen Anwendung soll die Prozesse beschleunigen. Zudem bietet die Produktreihe eine Vielzahl an unterschiedlichen Farbtönen. Die ergonomische Arbeitsstation bietet eine schnelle Cloud-Anbindung zur R-M-Farbtonfindungssoftware sowie zu online verfügbaren

Management-Tools mit technischen Informationen. Die neue Produktreihe ist vollständig mit digitalen Farbtonfindungstools wie Colortronic 12/6 kompa-

tibel und ermöglicht so eine präzise und effiziente Farbtonfindung. Profitieren können Kunden von R-M Agilis außerdem von einer Vielzahl an Tools und Services. Hierzu zählt beispielsweise das neu gestaltete Mischregal Arrange, das webbasierte KPI-Auswertungstool Aware sowie der Farbtonservice Assist. Darüber hinaus können sich Werkstätten, die mit Agilis arbeiten, im Rahmen von Approve als umweltfreundliche und nachhaltige Dienstleister zertifizieren lassen.

www.agilis.rmpaint.com