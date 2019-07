Prozesse und Werkzeuge im Griff

Bei der Prozessoptimierung lohnt sich der Blick aufs Detail. Ein Aspekt ist, sämtliches Werkzeug Schleif- und Polierwerkzeug immer direkt am Arbeitsplatz griffbereit zu haben. „Werkstattfläche ist in aller Regel knapp, deswegen geht es bei einem mobilen Ablagesystem für Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien um die richtige Balance“, unterstreicht Francois Finet, Gesamtvertriebsleiter D-A-CH bei Indasa. Die aus der genauen Kenntnis der betrieblichen Prozesse entwickelte Workstation des portugiesischen Oberflächenspezialisten ist daher groß genug, um alle benötigten Utensilien und sogar einen Staubsauger für staubfreies Schleifen aufzunehmen. Dank ihrer vier in jede Richtung beweglichen Räder lässt sie sich auch auf engem Raum problemlos einsetzen und unkompliziert bewegen. Eine Arretierung der Räder gewährleistet einen festen Stand am jeweiligen Arbeitsort. Ein verschließbares Schubfach, ein abnehmbares Regal (weitere sind als Extra-Zubehör erhältlich), vier Halterungsschlitze für Schleif- und Poliergeräte, Flaschenhalter, Hängehaken, Schlauch- und Kabelaufsatz sowie ein Mülleimer sorgen dafür, dass stets alles sofort griffbereit ist. Im Rahmen einer seit Anfang Mai laufenden Aktion gibt es das mobile Ablagesystem bei den Partnerhändlern auch als Kombi-Paket, bestückt mit Indasa-Geräten, womit sich gegenüber dem Einzelkauf erheblich Geld sparen lässt.

www.indasa.de

29. Juli 2019