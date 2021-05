ProductApp von PPG/ Nexa Autoclor jetzt mit Industrielackserie SELEMIX

Jederzeit an jedem Ort auf die notwendigen Informationen zugreifen.

Vor Kurzem wurde die ProductApp von PPG bzw. Nexa Autoclor um die Industrielackserie Selemix des Herstellers erweitert. Damit stehen nun auch für dieses Segment alle relevanten Produktinformationen in einer App für Android und IOS zur Verfügung und es kann jederzeit an jedem Ort auf die notwendigen Produktinformationen zugegriffen werden bzw. sind relevante Produktdetails flexibel und schnell einsehbar.

Die Betriebe bzw. Anwender, die bereits die ProductApp der Marke PPG bzw. Nexa Autocolor auf dem Smartphone oder Tablet installiert haben, können damit bei der Markenwahl nun auch auf Selemix, der Industrielackserie, des Herstellers, zu greifen. Über die Länderwahl stehen die Informationen in vielen Sprachen zur Verfügung. Die Produktsuche bzw. Produktkategorie ist per Smartphone-Kamera über den Produktbarcode und/oder über den Produktcode möglich. Es werden alle relevanten Erstinformationen aufgeführt. Weitere Details können über das Produkt- oder Sicherheitsdatenblatt abgerufen werden, die ebenfalls in der App hinterlegt sind. Auch Fragen über einen Kontakt-Button, per Telefon oder E-Mail sind möglich.

Download der ProductApp

Die Apps können für Android über den Google Play Store oder im IOS Appstore für iPhone mit der Stichwort-Suche „ProductApp PPG“ bzw. ProductApp Nexa Autocolor heruntergeladen werden.