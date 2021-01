Pistolenwaschgeräte von Drester

Das erste Gerät zur Reinigung von Lackierpistolen wurde 1978 von Drester entwickelt. Seitdem ist Drester der weltweit führende Hersteller für Pistolenwaschgeräte und beliefert Karosseriewerkstätten und Lackierereien mit langlebigen und nachhaltigen Lösungen. Die ATEX-zertifizierte Pumpe ist das Herzstück der Pistolenwaschgeräte und sorgt für eine leistungsstarke Reinigung. Auf die Pumpe gewährt Drester drei Jahre Gewährleistung. Durch den intelligenten und hocheffizienten Waschraum „Autobox“ ist die Reinigungsleistung besonders hoch. Dies führt zu einem sparsameren Umgang mit Lösemitteln. Der magnetische Pistolenhalter „Triggerclip“ in der Autobox zieht den Abzug zum Öffnen des Farbkanals und fixiert die Pistole in Sekundenschnelle mit nur einem Handgriff. Dadurch zeigen die Kanäle nach unten, was den Eintritt von Lösemittel in die Luftkanäle der Pistole verhindert. Um die Geruchsbelastung so niedrig wie möglich zu halten, wird dort über die Absaugung belüftet, wo es auch wirklich notwendig ist. Der Luftumsatz ist so gering wie möglich, um den Wärmeverlust zu minimieren und dennoch eine gute Luftqualität im Arbeitsbereich und somit die erforderliche Arbeitssicherheit zu gewährleisten.

