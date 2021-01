Universalrad für Lackierwerkstätten

Eins für alle – das gilt für das Universalrad „Variorota“ der Varromo GmbH & Co. KG. Das variabel nutzbare Lochbild der Felge passt auf nahezu alle gängigen Fahrzeuge.

Seit etwa 20 Jahren betreibt Dirk Ihmer einen Felgenaufbereitungsbetrieb (www.felgen-wie-neu.com) im Hunsrück. Das professionelle Aufbereiten der Felgen kann schon mal mehrere Tage in Anspruch nehmen. Was tun mit dem dazugehörigen Fahrzeug, war die Frage, die immer wieder auftauchte. Bleibt es auf der Hebebühne, können keine weiteren Aufträge angenommen werden. Mit dem Universalrad Variorota gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Die von Ihmer gegründete Varromo GmbH & Co. KG lässt das Universalrad produzieren und verkauft es an Werkstätten, Lackierereien und Privatpersonen. Ihmer ist von seinem Produkt überzeugt: „Ich habe die Prototypen jetzt seit fast einem Jahr in meinem Betrieb im Einsatz, bislang gab es noch kein Fahrzeug, auf das sie nicht passten“ erklärt er. Dabei ist das Rad nicht nur für Felgenaufbereiter interessant, sondern auch für Werkstätten und Lackierereien. „Natürlich sind die Felgen nicht für den Straßenverkehr geeignet, aber zum Rangieren und Lagern der Fahrzeuge auf privaten Grundstücken sind sie äußerst praktisch“ so Ihmer. Und weil die Felge wesentlich weniger Platz braucht als die Straßenbereifung, dürften gerade Lackierereien profitieren. Die Radkästen sind bei montierter Universalfelge voll zugänglich und lassen sich problemlos lackieren. Die Felge VARIOROTA besteht aus Stahl und einem Vollgummimantel. Sie kann auf nahezu jedes Fahrzeug montiert werden. Die maximale Belastung pro Rad beträgt 750 kg. Die zulässige Gesamtgeschwindigkeit von 5 km/h reicht zum Rangieren der Fahrzeuge aus.

www.varromo.com