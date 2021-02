Neuer blauer Mischlack

Mit dem Standoblue Basislack MIX 125 Brillant Blau bringt die Standox einen neuen Mischlack für das Basislacksystem Standoblue auf den Markt. Es handelt sich um ein hochchromatisches Grünblau, das bei der Reparatur bestimmter Blautöne eingesetzt werden kann. Neben der bevorzugten Anwendung in Effektfarbtönen eignet sich dieser neue Mischlack auch für den Einsatz in Unifarbtönen und gewährleistet eine perfekte Anpassung an den Originalton. Die Formeln mit „MIX 125 Brillant Blau“ sind jetzt in Standowin iQ, dem Farbtonsuchprogramm von Standox, verfügbar.

