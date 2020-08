3M Flexible Grip Schleifstreifen mit Anti-Rutsch-Technologie

Die neuen 3M Flexible Grip Schleifstreifen bieten dank einer patentierten Anti-Rutsch-Technologie auf der Rückseite maximalen Halt bei Handschleifanwendungen. Da sie ohne Handpad eingesetzt werden können, ermöglichen sie zudem eine höhere Kraftübertragung beim Handschleifen an schwer zugänglichen Stellen wie Ecken oder Rundungen. Die Flexible Grip Schleifstreifen überzeugen durch eine besonders gute Schleifleistung und ein gleichmäßiges Oberflächenfinish. Außerdem benötigt man zum Schleifen mit den Schleifstreifen kein weiteres Zubehör. Sie passen sich optimal jeder Oberfläche und jeder Werkstückgeometrie an. Die 3M Flexible Grip Schleifstreifen können im Nass- und Trockenschliff eingesetzt werden. Die Streifen sind als perforierte Rollenware mit 20 Streifen (139 x 114 mm) je Rolle in den Körnungen P320, P400, P600, P800, P1000, P1200, P1500 und P2000 erhältlich.

www.3M.de/autoreparatur