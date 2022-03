Nahezu staubfrei schleifen

Schleifstaub, der nicht abgesaugt wird, bedeutet nicht nur eine Gesundheitsgefährdung für die Mitarbeiter, sondern verringert auch die Lebensdauer der eingesetzten Schleifmaterialien. In Verbindung mit den passenden Absaugsystemen können die neuen Schleifmittel von 3M, die 3M-Gitternetz-Schleifmittel, aber dazu beitragen, die Staubentwicklung beim Schleifen drastisch zu reduzieren. Zudem sorgen sie für mehr Sauberkeit am Arbeitsplatz. 3M-Cubitron II-Gitternetz-Schleifmittel bieten die hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer des präzisionsgeformten Cubitron-II-Keramikkorns in Verbindung mit einer effizienten Staubabsaugung. Die Schleifscheiben gibt es in den Größen 75, 125, 150 und 203 mm und in den Körnungen 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+ und 320+. Das Schleifmittel gibt es auch als Gitternetz-Schleifstreifen in unterschiedlichen Breiten als Rollenware. Die 3M-Gitternetz-Schleifmittel Blau bestehen aus einer speziellen Keramik-Mineral-Mischung und sind für alle Schleifarbeiten von der Karosseriereparatur bis zur Lackiervorbereitung geeignet. Sie sind in den Körnungen von 80 bis 320 in Scheibenform und auch als Schleifstreifen erhältlich. Durch den 3M-Hookit-Klettrücken können die 3M-Gitternetzschleifscheiben schnell und einfach ausgewechselt werden.

