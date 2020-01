Nach der Wäsche kommt der Glanz

Lackpflege fängt beim Autoshampoo an. Menzerna ergänzt sein Sortiment um das pH-neutrale Autoshampoo MZ WASH. Somit kann der Poliermittelspezialist für die professionelle Fahrzeugaufbereitung nun ein Komplettsortiment, bestehend aus Reinigungs-, Polier- und Versiegelungsprodukten, anbieten. MZ WASH beseitigt Schmutz rückstandlos und hinterlässt eine hochglänzende Oberfläche. Das silikonfreie Premium Car Shampoo ist für die regelmäßige Pflege aller Lackarten geeignet. Die intensive Schaumbildung und sein angenehm tropischer Duft machen das Autoshampoo besonders komfortabel in der Anwendung. Durch den Verzicht auf Silikone eignet es sich perfekt für K+L-Betriebe. Durch die spezielle Formulierung trocknet MZ WASH schnell ab und hinterlässt einen schönen Tiefenglanz. MZ WASH ist im 1-Liter Gebinde erhältlich. Es empfiehlt sich 80 Milliliter des hochkonzentrierten Shampoos auf 10 Liter Wasser zu verwenden. Ein Premium-Wascheimer mit Grit Guard-Einsatz wird in Kürze mit einem hochwertigen Waschhandschuh das Reinigungsset komplettieren.

www.menzerna.de

29. Dezember 2019

