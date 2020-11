Mit Galvanix ganz einfach zum Chromeffekt

Metallischen Glanz und sogar Chrom-Effekt kann man mithilfe von Galvanix erzeugen. Das Verfahren ist, gemessen am Effekt, faszinierend einfach. Der Hersteller Diegel bietet Galvanix in zwei Versionen an: Zum einen als sehr beständige Version auch für die Außenbeschichtung – der Glanz hierbei lässt sich am besten mit poliertem Aluminium vergleichen -, zum Andern als Dekoversion in Spiegelchrom mit bedingten Beständigkeiten, dafür aber im absoluten Spiegelglanz. Verarbeiter, die einen höheren Glanz- bzw. Konservierungseffekt wünschen, können Galvanix auch mit Klarlack versiegeln. Beide Produktvarianten gibt es nun auch in der Spraydose – die Anwendung wird dadurch noch einfacher und flexibler.

www.diegel.de