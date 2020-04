Mehr Produktivität, weniger Energieverbrauch

Der Sikkens Autoclear UV zeichnet sich durch eine hohe Trocknungsgeschwindigkeit aus. Dadurch kann eine deutliche Steigerung der Produktivität und des Durchsatzes in einem Lackierbetrieb erzielt werden – bei gleichzeitiger Reduzierung von Energie- und Materialverbrauch. Dieser UV-Klarlack eignet sich sehr gut für Kleinreparaturen. Er lässt sich besonders einfach verarbeiten und erzielt ein hochglänzendes Erscheinungsbild. Weitere Vorteile sind: ein einfaches Mischungsverhältnis und ein damit verbundenes geringeres Mischfehlerrisiko.

Der einkomponentige Sikkens Autosurfacer UV trocknet mittels UV-Licht innerhalb von fünf Minuten. Danach ist der Füller sofort trocken schleifbar. So verkürzt der Sikkens Autosurfacer UV die Vorbereitungszeiten, gewährleistet mehr Flexibilität in den Abläufen und sorgt für mehr Effizienz. Seine Stärken sind: gute Füllkraft, einfache Schleifbarkeit und hervorragende Isoliereigenschaften. Den Sikkens Autosurfacer UV gibt es auch in der praktischen Sprühdose.

www.sikkensvr.com/de

Firmenverzeichnis

Hier finden Sie mehr über: