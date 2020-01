Mehr Power auf Dauer

So praktisch Akku-Handwerkzeuge auch sind, von einem können vor allem Handwerker nie genug bekommen: mehr Akku-Kapazität für eine noch längere Laufzeit pro Ladezyklus. Genau diesen Anforderungen kommt Würth jetzt mit dem neuen Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT nach. Die Maschine basiert auf der komplett neu entwickelten Akku-Plattform M-Cube. Entscheidende Produktmerkmale sind unter anderem die besonders hochwertigen Lithium-Ionen-Zellen und das integrierte intelligente Batteriemanagement für eine maximale Leistung. Da die mechanische Robustheit in der Praxis ebenfalls ein wichtiges Kriterium darstellt, besitzen die M-Cube-Produkte einen stabilen Rahmen mit doppelt ausgeführten Verschweißungen. Herzstück des neuen Winkelschleifers ist ein bürstenloser und damit wartungsfreier Motor. Der M-Cube-Akku mit 18 V Systemspannung und

4 Ah Kapazität treibt Schleif- und Trennscheiben bis 125 mm Durchmesser kraftvoll und zuverlässig an.

1. Januar 2020

