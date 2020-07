Mehr Performance, weniger Energie

Hoher Durchsatz durch kurze Prozesszeiten, gleichzeitig verringerte Energiekosten durch niedrige Trockentemperaturen – der neue CC6750 Klarlack ist das jüngste Mitglied des innovativen Cromax Ultra Performance Energy Systems. Der schnelle Klarlack lässt sich in 10–15 Minuten (40 °C) oder 30–55 Minuten (20 °C) trocknen. Dadurch werden die Energiekosten erheblich reduziert. Natürlich ist auch die extrem schnelle Trocknung bei 60 °C möglich. Darüber hinaus zeichnet sich das Produkt durch hohe Füllkraft, flexible Anwendung und ausgezeichnetes Standvermögen auch an senkrechten Flächen aus. Der CC6750 Ultra Performance Energy System Klarlack kann in 1,5 oder zwei Arbeitsgängen aufgetragen werden, wodurch er sich optimal an das Erscheinungsbild der Serienlackierung anpassen lässt. Die Spritzviskosität und damit verbundene Füllkraft sorgt dafür, dass kleinere Stippen oder Staubpartikel gut abgedeckt werden. Dadurch reduziert sich der Polieraufwand.

www.cromax.com/de