Mehr Farbtöne für Grundfüller

Zwei neue Grundfüllerfarbtöne ergänzen ab sofort das Glasurit-UV-System. Lackierer haben somit jetzt drei verschiedene Graufarbtöne zur Hand, aus denen sie den Grundfüllerfarbton passend zum Automobilfarbton wählen können. Die Grundfüller in hellgrau und dunkelgrau trocknen mittels der UV-Technologie genauso schnell bei niedrigen Temperaturen wie der bekannte UV-Grundfüller grau. Wer für unterschiedliche Decklackfarbtöne den jeweils passenden UV-Grundfüller in hellgrau, grau oder dunkelgrau verwendet, kann später beim Decklackauftrag in weniger Spritzgängen ein perfektes Lackierergebnis mit hoher Farbtongenauigkeit erlangen. Damit sparen Werkstätten zusätzlich Decklackmaterial und Arbeitszeit – und der UV-Prozess wird noch ein Stück effizienter.

