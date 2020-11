KSR-Zeiterfassung jetzt mit praktischem Urlaubs-Tool

Gute Nachrichten für alle Anwender der KSR-Produkte TCS und TCS basic in Verbindung mit der mobilen Zeitfassung TMT. Seit Oktober hat man die mobile Zeiterfassung – wiederum ohne Zusatzkosten für die Kunden – um eine weitere praxisorientierte Funktionalität, den mobilen Urlaubsantrag erweitert. Mitarbeiter/-innen eines K+L-Fachbetriebes können nun unkompliziert und ohne Papier oder zusätzliche Laufwege Urlaub auf einem mobilen Endgerät oder an einem im Betrieb genutzten Terminal beantragen. Auch weitere relevante Infos wie Feiertage, Krankheitstage etc. werden in der übersichtlichen Kalenderdarstellung angezeigt. Das Beantragen freier Tage geht dann ganz fix: Man markiert lediglich den betreffenden Zeitraum, wählt die Art der Fehlzeit aus (Urlaub etc.) und bestätigt die beiden Eingaben. Schon wird der gewählte Zeitraum als angefragter Urlaub schraffiert dargestellt und der Antrag wird im KSR-EDV-System in Echtzeit an den Vorgesetzten des Antragstellers übermittelt, optional sogar als E-Mail. Genauso effizient und quasi unbürokratisch geht der Prozess auf der Seite des Vorgesetzten weiter. Denn der sieht in seinem Abteilungskalender, den er ebenfalls mobil abrufen kann, auf einen Blick alle bereits geplanten bzw. beantragten Fehlzeiten seiner Mitarbeiter/-innen in der Abteilung. Je nach Mitarbeiterverfügbarkeit und ebenfalls einsehbarem Auslastungsgrad kann der Abteilungsleiter den Urlaub dann in nur einem weiteren Schritt genehmigen oder ablehnen.

