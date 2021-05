Intelligente Absaugturbinen von Rupes

In den letzten Jahren war RUPES nicht nur an der Herstellung und Entwicklung von Lösungen für Staubabsaugsysteme beteiligt, sondern auch an der Schaffung eines technischen Zentrums, um Rupes-Kunden technischen Support und Know-how anzubieten.

Der erste Schritt war die Einführung eines technischen 3-D-Supports zur Bewertung der Anforderungen von Staubabsaugsystemen. Darüber hinaus hat RUPES begonnen, die Möglichkeit einer vollständigen direkten technischen Unterstützung beim Einsatz von Staubabsaugsystemen in Betracht zu ziehen, was zur Entwicklung einer neuen intelligenten Inverter-Turbinentechnologie führte. Diese neue Systemtechnologie bietet die Möglichkeit, Turbinen immer über eine direkte Fernunterstützung mit Rupes zu verbinden, sodass spezialisierte Rupes-Ingenieure sich direkt um die Überprüfung des Betriebszustands, die Planung eines Wartungsvorgangs

im Voraus und um die Optimierung der Turbinen-Betriebsbedingungen für jede einzelne Installation kümmern können. Die Vorteile für den Benutzer bestehen in einer Reduzierung der Wartung sowie einer Verlängerung der Produktlebensdauer dank der höheren Zuverlässigkeit aller Staubabsaugsysteme und des ständigen Fernüberwachungsservice und -supports. Drei Produkte wurden mit dieser innovativen technologischen und funktionalen Erneuerung ausgestattet:

die intelligente 15-kW-Turbine Modell HE4001i mit 15-Zoll-Touchscreen,

die intelligente 11-kW-Turbine Modell HE3000i mit 7-Zoll-Touchscreen und

die intelligente 7,5-kW-Turbine Modell HE2301i mit 7-Zoll-Touchscreen.

Die Turbinen der HE-Serie mit Inverter-Technologie sind zentralisierte Vakuumsysteme zur Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen oder ähnlichen industriellen Prozessen entsteht. Diese Lösungen bieten dank des Cyclonic-Vorfiltersystems und des PTFE-Filtermaterials, das 99,5 Prozent des Mikrostaubes bis zu 0,3 Mikrometer filtert, eine hervorragende Vakuumleistung, hohe Zuverlässigkeit und beste Filtereffizienz.

www.rupes.com