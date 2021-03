Indasa optimiert sein Ultravent-System

Seit über 40 Jahren liefert INDASA innovative, beschichtete Schleifsysteme und sein Hersteller-Know-how in die Reparaturbranche. Innovation war der Grundstein für die fortschrittliche, staubfreie Ultravent-Lösung. Die verbesserte Absaugleistung des Ultravent-Systems beseitigt praktisch das Zusetzen und eliminiert den Schleifstaub im Reparaturprozess. In Verbindung mit den Rhynogrip HTLine-, Film Line- oder Plus Line-Schleifsystemen bietet die Ultravent-Technologie eine hohe Abtragsleistung, ein gleichmäßiges Schleifbild und maximale Effizienz. Neu dazu kommt 2021 der flachere Rhynogrip-Low Profile-Ultravent-Schleifteller. Die Ventilationskanäle des Tellers maximieren Vakuum und Luftzirkulation für staubfreies Schleifen. Der Karbonfaserdeckel und der Polyurethanschaumstoffträger des Tellers sorgen für verbesserte mechanische Belastbarkeit, exzellente Haltbarkeit und Kontrolle.

www.indasa-abrasives.com

Firmenverzeichnis

Hier finden Sie mehr über: