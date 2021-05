Flexibel und effektiv

Mit den neuen Softrollen bietet KA.EF ein Latexschleifpapier mit 4-Millimeter-Schaumstoffrücken auf der Rolle mit perforiertem Bogen. Es gibt sie in der Abmessung 115 mal 125 Millimeter für den Trocken- und Nassschliff. Dank der 4-Millimeter-Schaumstoffbeschichtung auf dem Papierrücken werden hohe Flexibilität, Anpassungs- und Knickfähigkeit für die Bearbeitung von Formteilen, Kanten und Flächen erreicht. Die KA.EF-Softrollen sind besonders geeignet zum Ab- und Anschleifen an geformten Teilen (P 120 bis P 240), für den Zwischenschliff von Lackflächen (P 220 bis P 400), zum Finden und Markieren von Fehlstellen in der Oberfläche (P 320 bis P 500) und zum Schleifen von kleinen Fehlstellen (P 220 bis P 1.000 (feucht oder trocken). Eingesetzt werden sie für den An-, Zwischen- und Feinschliff von Werkstoffen wie Lack, Kunststoff, Füller oder Spachtel.

www.kaef.eu

Firmenverzeichnis

Hier finden Sie mehr über: