Seit 30 Jahren sind Oliver Feige und seine Frau Rosalie Feige-Thomas im Lackieranlagen- und Projektgeschäft tätig; Oliver Feige als Geschäftsführer der Alfred Feige GmbH und Rosalie Feige-Thomas als Projektmanagerin. Mit der gemeinsamen Neugründung der Feige Lackieranlagen GmbH & Co. KG wird ein wichtiger Schritt in Richtung einer soliden und nachhaltigen Neuausrichtung gelegt.

„Wir freuen uns sehr über die Möglichkeiten und anstehenden Aufgaben“, so Oliver Feige, Geschäftsführer und technische Leitung bei der Feige Lackieranlagen GmbH & Co. KG. Diese werden neben der Weiterführung des bestehenden Betriebs der Alfred Feige GmbH vor allem im Ausbau von für den Kunden ganzheitlich betrachteten Lackieranlagenkonzepten liegen. „Unsere Kunden schätzen die tiefe Fachkenntnis im Lackieranlagenbau, die vor allem dann gefragt ist, wenn es um individuelle Lösungen geht“, so Rosalie Feige-Thomas, Geschäftsführerin und kaufmännische Leitung. Damit soll die Feige Lackieranlagen GmbH & Co. KG ihren Kunden noch mehr im Bereich der Projektierung zur Seite stehen – von der Erarbeitung eines passenden Konzepts über die detaillierte Planung unter Berücksichtigung von Energieeffizienz, Machbarkeit und Kostenoptimierung weiter über umfangreiche Genehmigungsverfahren bis hin zur Projektbegleitung und Projektsteuerung.

www.feige-lackieranlagen.de