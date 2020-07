Einwegbechersysteme von HSM

Bei der HSM Lackiersysteme GmbH befasst man sich seit Langem mit der Optimierung von Einwegbecher-Systemen. Mit SPA Easy Line steht dem Anwender ein System zur Verfügung, bei dem größere Lackmengen sauber verarbeitet und problemlos nachgefüllt werden können. Durch den umlaufenden Becherrand ist hohe Stabilität gegeben. Per Einführhilfe können auf einfachem Weg Siebe mit 105, 125 und 195 Mikrometer Maschenweite eingesetzt werden. Ein FlipFlop-Verschluss ist in den Becher integriert. Die perfekte Ergänzung stellt das SPA Easy Line Mix System für kleine Lackmengen dar, die direkt im Becher ausgemischt werden. Der stabil und ergonomisch geformte DrehFix-

Deckel gewährleistet ein sicheres Auf- und Zuschrauben des Bechers. Wird dieser nämlich gequetscht, erschwert dies das Auf- und Zuschrauben. Die stabilen und ergonomisch geformten DrehFix-Zapfen gewährleisten ein leichtes und sicheres Öffnen und Schließen. Es stehen auch hier drei Lacksiebe in den 105, 125 und 195 Mikrometer Maschenweite zur Verfügung. Ein erhöhter Innenrand im Deckel verhindert Farbverschmutzung im Gewinde. Zusätzliche Stabilität erhalten die Becher durch einen umlaufenden Becherrand. Beide SPA-Systeme setzen die Verwendung eines Adapters zwischen Farbbehälter und Spritzpistole voraus.

www.hsm-lackiersysteme.de

Firmenverzeichnis

Hier finden Sie mehr über: