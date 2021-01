Einwegbecher reinigen mit Becherreinigungssystem KANDO

Das patentierte automatisierte Becherreinigungssystem KANDO von B-TEC ist nun bereits seit 14 Monaten auf dem Markt erhältlich. Seit Produkteinführung haben sich alleine in Deutschland über 100 Betriebe zur Nutzung von KANDO entschieden und die Lackierereien ziehen ein durchweg positives Fazit.

Die von B-TEC angegebene zehnfache Reinigung und Wiederverwendung der Einwegbecher konnte in der praktischen Anwendung sogar erhöht werden, bevor das Bechersystem schließlich final gereinigt und dann einfach im „Gelben Sack“ entsorgt wird. Einzelne Betriebe sprechen von über 40-maliger Reinigung, bevor das Bechersystem nicht mehr nutzbar ist. Dadurch konnte die ohnehin schon kurze Amortisationszeit noch weiter gesenkt werden und die Investition hat sich bereits binnen weniger Monate „bezahlt“ gemacht. So berichtet eine Lackiererei aus Leer, dass früher im Schnitt vier bis fünf neue Kartons an Bechersystemen pro Monat benötigt wurden. Heute ist es mit KANDO nicht einmal mehr ein Karton pro Monat, der zudem überwiegend für Klarlack verwendet wird. Ein anderer Betrieb hat genauestens dokumentiert, dass innerhalb von sechs Wochen nur sechs neue Systembecher benötigt wurden. Davor belief sich die Zahl im gleichen Zeitraum im Schnitt auf 185 Becher. Besonders positiv: Kein Betrieb berichtet über Lackierfehler oder anderweitige Probleme bei der Lackierung mit gereinigten Bechersystemen. KANDO ist somit in der Tat eine lohnenswerte Investition in die Umwelt und den Betrieb.

