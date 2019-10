Die richtige Information zur richtigen Zeit

Hella Gutmann bietet ein Bündel Neuer, smarter Löungen, denn die Rahmenbedingungen für den Aftermarket verändern sich. Stichworte ADAS und Security Gateway: In Zukunft werden Werkstätten fallspezifisch entscheiden müssen, auf welchem Weg sie die erforderliche Leistung für ihren Kunden erbringen können.

Im Zentrum aller Lösungen steht heute wie auch morgen das Diagnosegerät mega macs. Mit der neuen Software-Architektur und dem Smart Diagnostic Interface (SDI) für den mega macs 77 und mega macs 77 VARIO wurde aktuell die Voraussetzung für ein langfristig zukunftsfähiges Gesamtkonzept geschaffen. Das Motto: Der Werkstatt zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtige Information in der erforderlichen Tiefe liefern. Wenn nötig mit Unterstützung. Für bestimmte schwierige Problemfälle werden bei Hella Gutmann in Zukunft Lösungen per Remote-Service angeboten. Dann loggt sich der Spezialist aus der Ferne in den mega macs der Werkstatt ein und wird als kompetenter Dienstleister am Kundenfahrzeug aktiv. Doch soviel steht fest: Selbst in der zunehmend digitalen Werkstatt muss bestimmte Key-Hardware zwingend vor Ort vorhanden sein. Dazu gehört in erster Linie ein internetfähiges Multimarken-Diagnosegerät, das auch als PassThru-Tool für das Daten-Tunneling verwendet werden kann. Ebenso notwendig ist eine Vorrichtung zur exakten Ausrichtung der Kalibriertafeln für ADAS vor, seitlich oder hinter den Fahrzeugen.

Das Hella Gutmann Produktportfolio erfüllt mit den Geräten mega macs und CSC-Tool alle Voraussetzungen für ADAS-Kalibrierungen, die in puncto Genauigkeit mindestens die Forderungen der Autohersteller erfüllen. Jüngste Erweiterungen des CSC-Tool-Systembaukastens ermöglichen Kalibrierungen neuer Lidarsensoren und von Radarsensoren in jeglicher Höhe vor dem Fahrzeug sowie hinter dem Fahrzeug.

www.hella-gutmann.com

10. Oktober 2019