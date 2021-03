Autobrilliant-Lackversiegelung erhält Werte

Autokäufe werden Coronabedingt vielfach aufgeschoben und es lohnt sich, den Gebrauchtwagen zu schützen und in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Damit wird die Lackversiegelung und Fahrzeugaufbereitung zu einer interessanten Erweiterung der Dienstleistungen im Fachbetrieb und Autohaus. Mit den Polituren von Autobrilliant und der Hightech- Lackversiegelung ist es möglich, selbst strapazierteste Lacke wieder wie neu aussehen zu lassen. Der Lack ist geschützt und erstrahlt in lang anhaltendem Tiefglanz.Eine interessante Option ist auch, Neufahrzeuge zeitnah zu versiegeln. So erhält man zusätzlich Schutz und Schönheit und kann die Optik eines Neufahrzeuges um mehrere Jahre verlängern. Eine Autobrilliant- Lackversiegelung der Felgen verhindert, dass sich Bremsstaub einbrennt. Felgen lassen sich einfach reinigen und behalten ihren Glanz. Die Autobrilliant- Lackversiegelung ist einfach zu verarbeiten und silikonfrei. Versiegelte Lacke werden bei Beschädigungen wie unversiegelte behandelt und bleiben einlackierbar.

