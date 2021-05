SATA-Frühjahrsaktion: SATAjet X 5500 plus Ledergürtel im Used-Look

You use it – You Love it – You wear it: Unter diesem Motto läuft die SATA-Frühjahrsaktion. Im Aktionszeitraum, der am 6. April begonnen hat, erhalten SATA-Kunden beim Kauf einer SATAjet X 5500 einen SATA-Ledergürtel. Jeder der individuell kürzbaren Gürtel ist ein Unikat und weist kleine, individuelle Unregelmäßigkeiten im Used-Look auf. Die ovale Gürtelschnalle (Maße: ca. 90 x 70 x 3 Milliemeter) ist altsilberfarben und weist ein SATA-Emblem auf handgebürsteter Oberfläche auf. Erhältlich ist die attraktive Kombi beim teilnehmenden SATA-Händler. Übrigens: Der Gürtel ist immer derselbe, bei der Pistole gibt es die Wahl zwischen verschiedenen Technologien und Ausführungen.

www.sata.com