Arbeitskleidung mit hohem Baumwollanteil: Kübler Activiq Cotton+

Wer bei Workwear viel Wert auf einen hohen Baumwollanteil legt, wird sich über die jüngsten Farberweiterungen bei Kübler Activiq Cotton+ freuen. Ab sofort ergänzen Modelle in Unischwarz und Mittelrot-Anthrazit das bisherige Angebot in Dunkelblau-Anthrazit, Kornblumenblau-Schwarz, Anthrazit-Schwarz und Schwarz-Anthrazit. Durch den Einsatz von verstärkter Baumwolle (65 % Baumwolle, 35 % Polyester) ist diese Modellreihe ausgesprochen hautfreundlich und erweist sich außerdem als sehr robust und pflegeleicht. Hinzu kommen weitere Vorzüge der für Träger in Industrie und Handwerk entwickelten Basiskollektion Kübler Activiq, angefangen von exzellenten Passformen für Damen und Herren über durchdachte ergonomische Features bis hin zum vielseitigen Taschenrepertoire. Mit ihrer Variantenvielfalt, der großen Farbauswahl und einem breiten Größenspiegel erfüllt die Kollektion Kübler Activiq sowohl die Erwartungen verschiedenster Branchen als auch individuelle Ansprüche der Träger und Trägerinnen.

www.kuebler.eu