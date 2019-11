Standox hat einen exklusiven Sonderfarbton entwickelt. Kunden der Lackmarke können ihn aus der Mischbank generieren

Standox ist eigentlich als Marke für hochwertige Lacke für die professionelle Autolackreparatur bekannt – jetzt überraschen die Farbtonexperten der Marke mit einem eigenen aufsehenerregenden Sonderfarbton. Die Formel für das exklusive Standox Performance Blue, einen strahlenden Blauton mit Effektpigmenten und Flop-Effekt, ist ab sofort in der Farbtonsoftware Standowin iQ verfügbar und kann von allen Standox Betrieben abgerufen werden. „Wir haben uns bei der Entwicklung des neuen Sonderfarbtons vom Blau in unserem Logo inspirieren lassen“, sagt Armin Sauer, Color Management Spezialist bei Standox in Deutschland. „Der Global Automotive 2018 Color Popularity Report von Axalta zeigt außerdem: Blau ist mit rund zehn Prozent nach Weiß, Grau, Schwarz und Silber der beliebteste chromatische Farbton für neue Autos in Europa. Dem wollten wir mit einer eigenen Interpretation Rechnung tragen.“

Modellautos im Sonderfarbton

Standox Performance Blue ist als Sonderfarbton zwar nicht auf Serienfahrzeugen zu finden, aber im Auftrag von Standox wurde eine limitierte Anzahl von Modellautos des Rennwagens Ford GT40 in dem Farbton produziert, und zwar im Maßstab 1:18. Die Modellautos werden von Standox exklusiv vermarktet. „Mit dem außergewöhnlichen Modellauto in limitierter Sammler-Auflage möchten wir unseren Kunden etwas ganz Besonderes bieten“, sagt Olaf Adamek, Standox Brand Manager in Europa, Mittlerer Osten und Afrika. „Die Lackierung in Performance Blue ist dabei das Tüpfelchen auf dem I und repräsentiert unseren Leitgedanken ‚Die Kunst des Lackierens‘. Unser exklusiver Farbton verleiht dem Ford GT40-Modell einen noch höheren Sammlerwert und steht – wie die Farbe Blau seit jeher – für Vertrauenswürdigkeit, so wie Standox.“ mr ■

www.standox.de

Hier finden Lackierer spannende Hintergrundinformationen aus dem Hause Standox rund um das Thema Autofarben.

25. November 2019