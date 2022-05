Viel mehr als ein Stück Blech

Miniaturmotorhauben aus Stahlblech eignen sich als Übungsteile im Berufsschulunterricht, als repräsentative Materialmuster, aber auch für künstlerische Projekte.

Abstrakte Formen im Pop-Art-Look, vielschichtig schimmernde Lackiertechniken, Porträts in Ölfarben – die kleinen Kunstwerke, die Enrico Schütze ausbreitet, sind extrem vielfältig. Und sie haben eines gemeinsam: Der Untergrund besteht aus einem etwa 40 mal 50 Zentimeter großen, einer Motorhaube nachempfundenen Stück Stahlblech. „Im Laufe der Zeit ist eine ganz interessante Sammlung an Miniaturmotorhauben als Muster zusammengekommen“, berichtet Enrico Schütze, Geschäftsführer der Firma Sagittarius und im Hauptberuf Berufsschullehrer an der Handwerkskammer Trier. Dort hatte er auch die Idee zu den Miniatur-Motorhauben. „In der Ausbildung stellt sich immer die Frage, auf welchen Untergründen die Schülerinnen und Schüler üben sollen“, berichtet Enrico Schütze. „Fahrzeugteile oder gar komplette Fahrzeuge stehen nicht überall zur Verfügung. Oft gibt es auch gar nicht die Möglichkeit, in den Ausbildungsstätten größere Teile zu lackieren. Andererseits sollten die Oberflächen ja realistisch sein. Einfache Metallplatten zu lackieren ist nicht besonders motivierend und auch nicht realitätsnah. Am Fahrzeug gibt es ja auch Kanten und Rundungen.“

Effekte gut darstellen

Bereits seit einigen Jahren lässt Schütze daher bei einer Metallbaufirma Motorhauben aus Stahlblech fertigen, die er im Unterricht einsetzt – und über seine Firma Sagittarius seit Kurzem auch vertreibt, denn der Kreis potenzieller Kunden geht weit über den Berufsschulbereich hinaus. „Mittlerweile sind die Miniaturmotorhauben auch in Schulungszentren von Lackherstellern, aber auch in einigen Lackierbetrieben präsent. Im einen Fall dienen sie auch zu Übungszwecken, im anderen Fall haben die Lackierer erkannt, dass sich mit diesen Platten hochwertige und spannende Musterteile fertigen lassen, um das eigene Leistungsspektrum besser darstellen zu können. Der Vorteil dabei: Durch die Rundungen und Kanten lassen sich Effektlacke besonders wirkungsvoll darstellen.

Realitätsnahes Arbeiten auf Miniaturmotorhauben

Ein weiterer Vorteil besteht im Material: „Stahlblech hat für unsere Kleinserienproduktion einige Beschränkungen, was die Formgebung angeht. Ein großer Vorteil liegt aber darin, dass dieser Untergrund der für Lackierer gewohnte ist. Im Schulunterricht lassen sich damit komplette Projekte, vom Grundieren bis zu Klarlack, realitätsnah darstellen. Der stabile Untergrund ermöglicht auch Blecharbeiten.“ So setzt Enrico Schütze die Hauben im Unterricht für komplette Arbeitsaufträge ein, die die Auszubildenden zum Teil auch im Betrieb weiterbearbeiten können.

Das Heft zur Haube

Enrico Schütze: „Auch hier hat sich der Einsatz unserer Hauben als vorteilhaft erwiesen. Viele Auszubildende dürfen ja selbst im zweiten Lehrjahr im Betrieb noch gar nicht lackieren. Wenn sie aber eine Haube dabeihaben, die sie in der Schule grundiert haben, ist es viel einfacher, die im Betrieb fertig zu beschichten.“ Unterstützt werden solche Aufträge durch ebenfalls von Sagittarius vertriebene Projekthefte, in denen Schülerinnen und Schüler Prozessbeschreibungen, Ergebnisse von Schichtdickenmessungen, Oberflächen- und Lackmengenberechnungen sowie Skizzen von Designs eintragen können. Enrico Schütze: „Für den Schulunterricht sind diese Unterlagen eine perfekte Abrundung.“ mr ■

www.sagittarius-design.com