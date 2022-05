Wir haben uns die Abschlussarbeiten des Meisterkurses an der Stuttgarter Schule für Farbe und Gestaltung angeschaut.

Schon früh in der Meisterausbildung muss man sich mit dem Thema der Abschlussprüfung auseinandersetzen. Das gilt auch für die Absolventinnen und Absolventen an der Stuttgarter Schule für Farbe und Gestaltung. Neben verschiedenen technischen Aufgaben – in Stuttgart gehört dazu auch eine Ganzlackierung – gilt das Hauptaugenmerk dem kreativen Teil.

Freie Gestaltung

Diese „freie Gestaltung“ ist fester Bestandteil und das optische Highlight einer jeden Prüfung, denn hier bietet sich Gelegenheit, nicht nur handwerkliche Präzision, sondern auch Kreativität zu zeigen. Nicht zuletzt geht es auch darum, ein visuell spannendes Thema zu finden und schlüssig umzusetzen. Ein ganzes Arsenal an Kreativtechniken steht den Prüflingen dabei zur Verfügung, dazu kommt jede Menge Folierungs- und Beschriftungs-Know-how. Wie virtuos die Stuttgarter Meisterschülerinnen und -schüler des Jahrgangs 2021/2022 diese Mittel bei der Prüfung eingesetzt haben, konnten wir vor Ort dokumentieren, kurz nach der Fertigstellung und noch vor der Bewertung. Unser Eindruck von den diesjährigen Prüfungsarbeiten: einfach meisterlich! mr ■

