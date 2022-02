Blau nimmtwieder zu

Neue Herausforderungen und ein Rückgang an produzierten Neuwagen – die globale Analyse der Farbverteilung bei Pkw im Jahr 2021 des BASF Color Report fiel 2021 etwas anders aus.

Die Automobilindustrie sah sich 2021 mit völlig neuen Herausforderungen konfrontiert. Damit gewannen einige Farbräume an Beliebtheit und langjährige Spitzenreiter fielen etwas zurück. Die achromatischen Farbtöne Weiß, Schwarz, Grau und Silber sind zwar immer noch die beliebtesten, aber mit dem Aufkommen neuer Farbräume stecken diese Farbtöne nun eindeutig zurück.

EMEA – chromatisch vielfältig

Eine Prognose, die sich von den BASF-Experten seit Jahren bestätigt: Blaue Farbtöne stehen hoch im Kurs. Aktuell gibt es fast 180 unterschiedliche Blautöne – von Himmelblau bis Mitternachtsblau. Auch Rot wird immer beliebter. Dabei handelt es sich allerdings nicht um die üblichen Farbtöne, die man erwarten würde. Der Anteil der chromatischen Farbtöne in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) liegt nun bei über 27 Prozent– Tendenz steigend. Über 27 Prozent der Neuwagen erhielten einen bunten Farbton. Damit liegt der Wert seit über 20 Jahren wieder auf einem Rekordhoch. Bei den achromatischen Farbtönen rangiert Weiß nach wie vor an der Spitze, aber Grau holt immer weiter auf. Die 160 Nuancen mit vielen Effekten und unterschiedlichen Strukturen verleihen dem Farbton Grau eine große Vielfalt.

Asien-Pazifik –

globale Farbtonvielfalt

Weiß ist in Asien-Pazifik immer noch die Nummer 1. Schwarz und Grau legen aber weiter zu. Insgesamt 79 Prozent aller Neufahrzeuge in Asien-Pazifik wurden 2021 in achromatischen Farbtönen lackiert. Chromatische Farbtöne genießen eine gleichbleibend hohe Beliebtheit. Blau gewinnt wie in anderen Regionen weltweit immer mehr an Bedeutung. Währenddessen die Rot-Zahlen nach unten gehen. Braun und Gold sind ebenfalls stark vertreten, während sich Beige, Orange, Gelb, Grün und Violett bei jeweils etwa einem Prozent einpendeln. „Asien-Pazifik produziert weltweit die meisten Fahrzeuge. Das spiegelt sich auch in der Farbtonvielfalt im Vergleich zu anderen Regionen wider“, erklärt Chiharu Matsuhara, Leiterin Automotive Design in Asien-Pazifik.

Nordamerika – rasanter Wandel

In Nordamerika hat Blau den Zenit bereits überschritten. Der Anteil ging im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent zurück. Achromatische Farbtöne waren stärker gefragt, darunter auch Weiß, das gegenläufig zum weltweiten Trend in Nordamerika zulegte. Silber und Grau gingen etwas zurück. Bei den chromatischen Farbtönen legte Rot um ein Prozent zu. Damit teilen sich Rot und Blau nun den Spitzenplatz der beliebtesten chromatischen Farbtöne. „In Nordamerika zeichnet sich ein deutlich schnellerer Richtungswechsel ab. Käufer treffen zunehmend emotionale Entscheidungen. Sie wählen lieber vertrautere achromatische Farbtöne“, so Paul Czornij, Leiter Automotive Design Nord- und Südamerika.

Südamerika – auf einer Linie

Mit der Einführung neuer Modelle im Jahr 2021 ist Blau in Südamerika auf dem Vormarsch. Der Farbton legte im Jahr 2021 um 3 Prozent zu und nahm Rot einen Teil dessen Marktanteils ab. „Mit einem derart starken Zuwachs hat Blau in Südamerika deutlich an Boden gewonnen. Von Himmelblau bis Dunkelblau mit wunderschönen Effekten und Pigmenten entscheiden sich immer mehr Autokäufer dafür“, erklärt Marcos Fernandes, Director BASF Coatings, Südamerika. Autokäufer in der Region Südamerika gelten zwar eher als konservativ, dennoch sind auch einige neue Farbtöne in ihrer Beliebtheit gestiegen. Obwohl insgesamt weniger Fahrzeuge vom Fließband liefen, verzeichneten auch die Farbtöne Orange, Beige und Dunkelblau einen Zuwachs. Im Gegensatz zu anderen Regionen liegt Silber bei den achromatischen Farbtönen vor Schwarz. am ■

