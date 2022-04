Baldiger Messestart: PaintExpo 2022

Über 420 Aussteller präsentieren auf der baldigen PaintExpo in Karlsruhe ihre Neuigkeiten rund um die industrielle Lackierung. Die Fachmesse findet vom 26. bis 29. April statt. „Die positive Aufregung, die neuesten Entwicklungen der Lackiertechnik endlich wieder live und persönlich auf der PaintExpo zu zeigen, nehmen wir in vielen Gesprächen mit unseren Kunden wahr. Aussteller und Besucher freuen sich auf die achte PaintExpo – auf den persönlichen Austausch und einen umfassenden Marktüberblick“, sagt Ivonne Simons, Projektdirektorin der PaintExpo. Die Aussteller der PaintExpo kommen aus 27 Ländern. Neben aktuellen Branchenlösungen erwartet die Messebesucher auch ein Blick in die Zukunft der Lackiertechnik. Der Stand der Deutschen Forschungsgesellschaft für Oberflächenbehandlung e. V. (DFO) bildet inmitten des Messegeschehens eine Anlaufstelle für Forschung und Wissensvermittlung. Die gezeigten Produkte, Lösungen und Dienstleistungen auf der PaintExpo decken die gesamte Bandbreite der industriellen Lackierung ab – ob Nasslackierung, Pulverbeschichtung oder Coil Coating. Tickets gibt es online im Vorverkauf.

www.paintexpo.de