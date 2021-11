Automechanika Messe

Das hybride Messe-Konzept der Automechanika Frankfurt „digital plus“ bewährt sich. Highlight für die K&L-Branche war der Body & Paint-Designwettbewerb.

Nach eineinhalb Jahren Zwangspause begrüßte die Messe Frankfurt vom 14. bis 16. September am Heimatstandort erstmals wieder Aussteller und Fachbesucher zu zwei Eigenveranstaltungen. An der Sonderausgabe der Automechanika Frankfurt “digital plus” in der Halle 3 und der Konferenzmesse Hypermotion Frankfurt im Forum beteiligten sich 388 Aussteller, 53 Prozent davon präsentierten sich live vor Ort, die übrigen online. Rund 10.000 Besucher aus 70 Ländern verfolgten das Messeprogramm über drei Tage hinweg live in Frankfurt und online.

Detlef Braun, Geschäftsführer Messe Frankfurt, erklärt: „Der Messe-Motor ist angesprungen. Den Kick-off machte die Mobilitäts- und Logistikbranche. Aussteller und Fachbesucher konnten sich endlich wieder persönlich treffen und neue Kontakte knüpfen – sowohl vor Ort auf dem Messegelände aber auch auf der digitalen Event-Plattform mit den internationalen Branchenplayern.“

Endlich wieder physisches Treffen

Das Konzept der beiden Veranstaltungen – eine physische Messe plus die digitale Möglichkeit der Teilnahme – wurde von Ausstellern und Besuchern gut angenommen. „Das hybride Format dieser Automechanika-Sonderausgabe halte ich für sehr gelungen, insbesondere für das internationale Publikum, das nicht nach Frankfurt reisen kann, bot es die Option, an der Messe teilzunehmen“ resümierte SATA-Geschäftsführer Albrecht Kruse. „Dennoch halte ich das physische Treffen mit Kunden für extrem wichtig. Ein großes Lob an das Automechanika-Team, das dieses Format für die Automechanika Frankfurt umgesetzt hat.“ Echte große Emotionen konnte man auf der Messebühne bei den ersten internationalen Automechanika Body & Paint Championships erleben.

Dreifachsieg für deutsche Teilnehmer

Alexander Hagemann, der deutsche Kandidat, konnte bei deutschen Contest die Jury von seiner Arbeit überzeugen. Den zweiten Platz holte sich denkbar knapp Holger Schmidt vor der Drittplatzierten Josephine Ellwein. Wenig später setzte sich Alexander Hagemann mit seiner veredelten Motorhaube auch gegen die internationale Konkurrenz aus England, China und Südafrika durch. Beim parallel dazu durchgeführten Publikumsvoting erzielte Lisa Hannover die meisten Votings – sowohl im In- wie auch im Ausland. Sponsoren des Wettbewerbs waren führende Lackhersteller, für die das Thema Nachwuchs beim Lackierer-Handwerk oberste Priorität hat. Die nächste Automechanika Frankfurt findet vom 13. bis 17. September 2022 statt. mr■

www.automechanika.com