Auf der grünen Wiese seine Vorstellungen vom perfekten Karosserie- und Lackierbetrieb zu verwirklichen, ist eine spannende Aufgabe. Eine mindestens ebenso große Herausforderung ist es, in einem über Generationen bestehenden Betrieb auf vorhandenem Raum das umzusetzen, was man für zukunftsgerichtet und nachhaltig hält. Wie das gehen kann, haben wir uns in der Traditionsfirma Itting in Köln angeschaut, unserem Betrieb des Monats Februar.