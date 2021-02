Seit mehr als 50 Jahren kümmert sich die Ostermeier GmbH als markenunabhängige Werkstatt um die Reparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen im Münchner Osten. Arbeitsschwerpunkte liegen in der Reparatur von Unfallschäden, dem Werterhalt von Fahrzeugen, Lackierarbeiten und SMART-Repair-Verfahren. Wir haben uns den Betrieb mit all seinen Facetten mal genauer angeschaut und unsere Eindrücke im Video festgehalten. Noch mehr Infos zum Betrieb gibts in unserer nächsten Lackiererbatt-Ausgabe.

Video: Lackiererblatt

