Video-Interview mit Frank Forst - webbasierte Veranstaltungen

Frank Forst erlebt eine hohe Akzeptanz der webbasierten Veranstaltungen

PC oder Tablet – die digitale Wissensvermittlung hat in den letzten Monaten einen hohen Stellenwert erreicht. Angesichts des wachsenden Bedarfs an Kompetenz in der K+L-Branche engagiert sich Axalta über seine drei Premiummarken mit einem breiten Angebot digitaler Lehr- und Lernangebote. Ein Gespräch mit Frank Forst, Axalta Vertriebsleiter Refinish Deutschland.