Die Albert Karosseriebau GmbH in Nürnberg-Kornburg ist unser Betrieb des Monats Oktober. Vorbildlich ist, was hier in Sachen Service- und Mitarbeiterorientierung geleistet wird. Um die Prozesse in der Werkstatt perfekt zu organisieren, verlässt sich Firmenchef Roland Albert auf Tools wie den Process Manager, Moonwalk und Easystore. Aber er ist auch ein Tüftler und findet für Problemstellungen im Lackierbetrieb ganz individuelle Lösungen …